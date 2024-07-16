У неділю, 14 липня, відбувся фінал Євро-2024. У вирішальному матчі Англія програла збірній Іспанії, вкотре залишившись без трофея.

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Саутгейт пішов у відставку

Футбольна асоціація сподівалася, що наставник продовжить контракт після того, як вивів команду до фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Як гордий англієць, для мене було честю всього мого життя грати за Англію і керувати збірною Англії. Це означало для мене все, і я віддав їй все своє життя. Але настав час змін і нової глави. Недільний фінал у Берліні проти Іспанії був моєю останньою грою на посаді тренера збірної Англії,

– зазначив Гарет Саутгейт.

Контракт наставника був розрахований до грудня 2024 року і футбольна асоціація планувала дати йому відпочинок, щоб обдумати рішення. Однак після 8 років зі збірною Англії, Гарет Саутгейт ухвалив рішення покинути пост головного тренера.

Як наступника Саутгейта розглядають Едді Хоу з Ньюкасла, Грема Поттера, екснаставник Баварії Томас Тухель, екстренера Челсі Маурісіо Почеттіно, Лі Карслі, а також ексгравців збірної Англії Френка Лемпарда і Стівена Джеррарда.

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