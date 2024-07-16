Испанский футболист Ред Булл Лейпциг Дани Ольмо может перейти в Баварию Мюнхен. В своем клубе 26-летний полузащитник выступает с января 2020 года. Контракт с "красными быками" рассчитан до 2027 года.

Читайте также "Хочу играть в Мадриде": останется Лунин в Реале или неті

Условия для трансфера Ольмо

Переход испанского полузащитника в Мюнхен может состояться при одном условии. Главная цель Баварии на трансферном рынке Хави Симонс из французского Пари Сен-Жермен.

Если парижане не отпустят игрока, тогда мюнхенцы подпишут Дани Ольмо. Хави Симонс играет вместе с испанцем на правах аренды в РБ Лейпциг.

К слову. На Евро-2024 одинаковое количество голов забили 6 игроков по 3 мяча. Дани Ольмо один из них, он забил 3 гола и отдал 2 ассиста. В итоге его признали лучшим бомбардиром турнира.

В прошлом сезоне в клубном футболе Ольмо сыграл 25 матчей. Игрок забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Также игроком интересуется Манчестер Сити, Гвардиола лично прислал письмо Дани. Трансферная стоимость испанца 50 миллионов евро.