Валлийский полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в английскую Премьер-лигу. Гарет готов покинуть "Реал" и может стать игроком "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэма".

По информации ESPN, на валлийца претендуют лишь "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Причем лондонский клуб фаворит в борьбе за 31-летнего игрока.

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Трансфер Бэйла зависит от Санчо

Сообщается, что Бэйлу более интересен вариант с переходом в МЮ и он даже готов смириться с ролью игрока запаса. Однако переход в МЮ зависит не только от его желания.

Наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер считает Бэйла резервным вариантом на случай, если трансфер Джейдона Санчо из "Боруссии" Дортмунд сорвется.

"Тоттенхэм" хочет усилить атаку

Зато главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сообщил президенту клуба Дэниэлу Леви, что команде нужно усилить атаку.

Клуб уже вел переговоры с "Реалом" по Бэйлу, что сделало "Тоттенхэм" лидером в борьбе за него. Бэйл перешел в "Реал" именно из "Тоттенхэма"

"Реал" готов продать Бэйла за 18 миллионов фунтов.

Срок действующего контракта Бэйла с мадридским клубом истекает летом 2022 года.