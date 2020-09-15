Валлійський півзахисник мадридського "Реала" Гарет Бейл може повернутися в англійську Прем'єр-лігу. Гарет готовий покинути "Реал" та може стати гравцем "Манчестер Юнайтед" або "Тоттенхема".

За інформацією ESPN, на валлійця претендують лише "Тоттенхем" і "Манчестер Юнайтед". Причому лондонський клуб фаворит у боротьбі за 31-річного гравця.

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Трансфер Бейла залежить від Санчо

Повідомляється, що Бейлу цікавіший варіант з переходом в МЮ і він навіть готовий змиритися з роллю гравця запасу. Однак перехід в МЮ залежить не тільки від його бажання.

Наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер вважає Бейла резервним варіантом на випадок, якщо трансфер Джейдона Санчо з "Боруссії" Дортмунд зірветься.

"Тоттенхем" хоче посилити атаку

Натомість головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моурінью повідомив президенту клубу Деніелу Леві, що команді потрібно посилити атаку.

Клуб уже вів переговори з "Реалом" по Бейлу, що зробило "Тоттенхем" лідером у боротьбі за нього. Бейл перейшов у "Реал" саме з "Тоттенхема"

"Реал" готовий продати Бейла за 18 мільйонів фунтів.

Термін чинного контракту Бейла з мадридським клубом закінчується влітку 2022 року.