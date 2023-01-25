Щасливий пенсионер: Бейл примет участие в турнире по гольфу среди профессионалов

Гарет Бэйл начинает реализовывать свою мечту. Валлиец таки добрался до профессионального гольфа.

Гарет Бэйл после завершения футбольной карьеры решил не сидеть сложа руки. Бывшая звезда Реала решила полностью отдаться любимому делу на пенсии.

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Гарет Бэйл у себя на странице в инстаграмме анонсировал свое участие в гольф-турнире среди профессионалов. Ранее валлиец участвовал в соревнованиях среди любителей, на которых были профи, но сейчас его окружают только мастера. На турнире Гарет сможет побороться за 9 миллионов долларов призовых.

Мне приятно сообщить, что я буду участвовать в AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца,

– написал Бэйл.

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