Чемпіонство Галичанка здобула достроково. Тож на матчі останнього туру у Львові вже виходили у статусі чемпіонок. Хоча головний тренер команди не дав дівчатам розслабитися в цих матчах – тож перемоги над Карпатами та Реалом.

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Для Галичанки це чемпіонство стало сьомим поспіль та восьмим загалом. А для керманича львівської команди Віталія Андронова цей титул став другим чемпіонством у тренерській кар’єрі.

А вже після матчу дівчата показали спеціальний танок, який підготували для церемонії нагородження.

Відео чемпіонського танцю гандболісток Галичанки