Галицко-волынское дерби: результаты жеребьевки Кубка Украины

19 августа 2021 , 17:19
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УАФ

Состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа розыгрыша Vbet Кубка Украины сезона-2021/2022. На этой стадии выступят 22 клуба.

Главным противостоянием 3-го предварительного раунда Кубка Украины станет галицко-волынское дерби между львовскими Карпатами и луцкой Волынью.

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Результаты жеребьевки Кубка Украины

  • Эпицентр (Дунаевцы) – Нива (Тернополь)
  • Буковина (Черновцы) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)
  • Карпаты (Львов) – Волынь (Луцк)
  • ЛНЗ (Черкассы) – Олимпик (Донецк)
  • Оболонь (Киев) – Полесье (Житомир)
  • Чернигов (Чернигов) – Альянс (Липовая Долина)
  • Никополь (Никополь) – Таврия (Симферополь)
  • Балканы (Заря) – ВПК-Агро (Вишневое)
  • Скорук (Томаковка) – Металлист (Харьков)
  • Николаев (Николаев) – Волчанск (Покотиловка)
  • Металлург (Запорожье) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Базовый день проведения матчей – 31 августа.

Сетка Кубка Украины

11 победителей 3-го предварительного раунда выйдут в 1/16 финала. Там к ним присоединятся еще 11 клубов УПЛ, кроме участников еврокубков-2021/2022:

  • Динамо
  • Шахтер
  • Заря
  • Колос
  • Ворскла
Базовый день проведения матчей 1/16 финала – 22 сентября.

Представители Украины в еврокубках начнут борьбу в Кубке Украины с 1/8 финала. Базовый день проведения этих матчей – 27 октября.

Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Финал Кубка Украины должен состояться 11 мая 2022 года.

Автор: Михайло Гема