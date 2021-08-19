Галицко-волынское дерби: результаты жеребьевки Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа розыгрыша Vbet Кубка Украины сезона-2021/2022. На этой стадии выступят 22 клуба.

Главным противостоянием 3-го предварительного раунда Кубка Украины станет галицко-волынское дерби между львовскими Карпатами и луцкой Волынью.

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Результаты жеребьевки Кубка Украины

Эпицентр (Дунаевцы) – Нива (Тернополь)

Буковина (Черновцы) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Карпаты (Львов) – Волынь (Луцк)

ЛНЗ (Черкассы) – Олимпик (Донецк)

Оболонь (Киев) – Полесье (Житомир)

Чернигов (Чернигов) – Альянс (Липовая Долина)

Никополь (Никополь) – Таврия (Симферополь)

Балканы (Заря) – ВПК-Агро (Вишневое)

Скорук (Томаковка) – Металлист (Харьков)

Николаев (Николаев) – Волчанск (Покотиловка)

Металлург (Запорожье) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Сетка Кубка Украины

Базовый день проведения матчей – 31 августа.

11 победителей 3-го предварительного раунда выйдут в 1/16 финала. Там к ним присоединятся еще 11 клубов УПЛ, кроме участников еврокубков-2021/2022:

Динамо

Шахтер

Заря

Колос

Ворскла

Базовый день проведения матчей 1/16 финала – 22 сентября.

Представители Украины в еврокубках начнут борьбу в Кубке Украины с 1/8 финала. Базовый день проведения этих матчей – 27 октября.

Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Финал Кубка Украины должен состояться 11 мая 2022 года.