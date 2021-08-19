Головним протистоянням 3-го попереднього раунду Кубку України стане галицько-волинське дербі між львівськими Карпатами та луцькою Волинню.

Варте уваги Марлос вирішив завершити кар'єру у збірній України

Результати жеребкування Кубку України

  • Епіцентр (Дунаївці) – Нива (Тернопіль)
  • Буковина (Чернівці) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
  • Карпати (Львів) – Волинь (Луцьк)
  • ЛНЗ (Черкаси) – Олімпік (Донецьк)
  • Оболонь (Київ) – Полісся (Житомир)
  • Чернігів (Чернігів) – Альянс (Липова Долина)
  • Нікополь (Нікополь) – Таврія (Сімферополь)
  • Балкани (Зоря) – ВПК-Агро (Вишневе)
  • Скорук (Томаківка) – Металіст (Харків)
  • Миколаїв (Миколаїв) – Вовчанськ (Покотилівка)
  • Металург (Запоріжжя) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Сітка Кубку України

11 переможців 3-го попереднього раунду вийдуть до 1/16 фіналу. Там до них приєднаються ще 11 клубів УПЛ, окрім учасників єврокубків-2021/2022:

  • Динамо
  • Шахтар
  • Зоря
  • Колос
  • Ворскла

Представники України в єврокубках розпочнуть боротьбу в Кубку України з 1/8 фіналу. Базовий день проведення цих матчів – 27 жовтня.

Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Фінал Кубка України має відбутися 11 травня 2022 року.