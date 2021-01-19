Состоялась жеребьевка 1/4 финала европейского Кубка ЕГФ, участником которого является львовская Галичанка. Украинской команде придется отправиться на край Европы. Их соперницами стала команда Атлетико Гуардес.

Первый матч между командами состоится во Львове 13 февраля. Ответный Матч в Испании запланирован на 20 февраля.

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Победитель этой пары в полуфинале Кубка ЕГФ сыграет против победителя пары Ринкон Фертилида Малага (Испания) – ПАОК (Греция).

Отметим, что обе команды ожидают довольно дальние выезды. Атлетико Гуардес из города А-Гуарда, расположенного на берегу Атлантического океана почти на границе с Португалией. Расстояние от Львова – более 3 тысяч километров.

Атлетико Гуардес уже имеет опыт матчей с украинскими командами. В сезоне 2016/2017 они встречались с Днепрянкой в квалификации Кубка Челленжда и дважды победила херсонскую команду – 33:22 и 30:18.

В этом сезоне команда идет на третьем месте в чемпионате Испании. Они являются бронзовыми призерами предыдущего первенства. В 2017 году команда получила золотые награды.

Матч против Галичанки станет первой игрой для Атлетико Гуардес в этом розыгрыше Европейского кубка. В 1/4 финала они прошли автоматически. Ведь их соперницы снялись с турнира из-за коронавируса.