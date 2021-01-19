Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Європейського Кубка ЄГФ, учасником якого є львівська Галичанка. Українській команді доведеться відправитися на край Європи. Їх суперницями стала команда Атлетіко Гуардес.

Перший матч між командами відбудеться у Львові 13 лютого. Матч-відповідь в Іспанії запланований на 20 лютого.

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Переможець цієї пари у півфіналі Кубка ЄГФ зіграє проти переможця пари Рінкон Фертіліда Малага (Іспанія) – ПАОК (Греція).

Відзначимо, що на обидві команди очікують доволі далекі виїзди. Атлетіко Гуардес з міста А-Гуарда, що розташоване на березі Атлантичного океану майже на кордоні з Португалією. Відстань від Львова – понад 3 тисячі кілометрів.

Атлетіко Гуардес вже має досвід матчів з українськими командами. У сезоні 2016/2017 вони зустрічались із Дніпрянкою у кваліфікації Кубка Челенжда і двічі перемогла херсонську команду – 33:22 та 30:18.

В цьому сезоні команда йде на третьому місці в чемпіонаті Іспанії. Вони є бронзовими призерами попередньої першості. У 2017 році команда здобула золоті нагороди.

Матч проти Галичанки стане першою грою для Атлетіко Гуардес у цьому розіграші Європейського кубка. В 1/4 фіналу вони пройшли автоматично. Адже їх суперниці знялися з турніру через коронавірус.