Комитет этики UCI дисквалифицировал бывшего главу федерации велоспорта Украины Александра Башенко на 9 месяцев.

Отстранение распространяется на любую деятельность, связанную с велоспортом. Об этом сообщается на сайте ФВУ.

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На данный момент функционер не занимает ни одной должности, поэтому в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы. Действие наказания рассчитано на ближайшие 10 лет.

Что известно о скандале с Башенко?

Велогонщица Анна Соловей стала чемпионкой II Европейских игр в гонке по очкам. Однако, Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook поздравила с этим достижением не ее, а главу Киевской городской федерации велоспорта Мухомора C.В.

Это возмутило Анну. По ее словам, Мухомор не имеет к ее успеху никакого отношения. "Хотелось бы знать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот мужчина не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат", – заявила чемпионка.

С ответом господин Башенко не замедлил. Причем ответил в очень хамовитом стиле, совсем неприсущем для главы профильной федерации.

Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты будешь за это отвечать. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты еще хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним как звали,

– ответил Башенко.

Соловей возразила Башенко, написав, что из перечисленного ему принадлежит лишь велосипед, который "не выдержал и года". Однако Александр добавил, что из-за нарушения условий контракта с Федерацией Анна теперь не имеет права быть в сборной Украины. "А святое место пустым не бывает", – грозно подытожил руководитель.