Турецкий Галатасарай указал на выход бывшему футболисту Динамо Юнесу Беланда. Игрок пожаловался на состояние поля и был изгнан из клуба.

Резкое решение клуба

Контракт с футболистом был расторгнут 10 марта в одностороннем порядке. Причиной такого резкого решения стала критика от самого Юнеса Беланда в сторону состояния поля родного стадиона Галатасарая.

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Свое недовольство марокканец высказал после ничейного матча с Сивасспором, который завершился со счетом 2:2. По мнению футболиста, клуб никоим образом не следит за состоянием газона местного стадиона: "На поле играем мы, а они должны делать свою работу как положено, чтобы убедиться, что мы будем играть в лучших условиях. Даже на базе поле лучше. Это нормально? Нет".

Руководству турецкого клуба не понравились слова футболиста, которые приносят вред имиджу клуба. Также такое поведение Юнеса является нарушением условий его контракта и внутренней дисциплины команды.

К слову, сам 31-летний нападающий не отметился результативными действиями в матче. В добавленное арбитром время соперник остался в меньшинстве.

Даже статус одного из лидеров не помог Беланде сохранить место в команде. Футболист прибыл в Турцию в 2017 году, перейдя из состава киевлян. В футболке Галатасарая экс-игрок Динамо провел 28 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 8 голов и трижды ассистировал партнерам по команде.

Цвета Динамо Беланда защищал в 2013/2017 годах. За столичную команду марокканец сыграл 56 матчей, в которых забил 8 голов.