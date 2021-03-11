Турецький Галатасарай вказав на вихід колишньому футболісту Динамо Юнесу Беланда. Гравець поскаржився на стан поля та був вигнаний з клубу.

Різке рішення клубу

Контракт з футболістом був розірваний 10 березня в односторонньому порядку. Причиною такого різкого рішення стала критика від самого Юнеса Беланда у сторону стану поля рідного стадіону Галатасараю.

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Своє невдоволення марокканець висловив після нічийного матчу з Сівасспором, який завершився із рахунком 2:2. На думку футболіста, клуб жодним чином не стежить за станом газону місцевого стадіону: "На полі граємо ми, а вони повинні робити свою роботу як належить, щоб переконатися, що ми гратимемо в кращих умовах. Навіть на базі поле краще. Це нормально? Ні".

Керівництву турецькому клубу не сподобались слова футболіста, які приносять шкоду іміджу клубу. Також така поведінка Юнеса є порушенням умов його контракту та внутрішньої дисципліни команди.

До слова, сам 31-річний нападник не відзначився результативними діями у матчі. У доданий арбітром час суперник залишився у меншості.

Навіть статус одного з лідерів не допоміг Беланді зберегти місце у команді. Футболіст прибув у Туреччину у 2017 році, перейшовши зі складу киян. У футболці Галатасараю ексгравець Динамо провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких наколотив 8 голів та тричі асистував партнерам по команді.

Кольори Динамо Беланда захищав у 2013/2017 роках. За столичну команду марокканець зіграв 56 матчів, яких забив 8 голів.