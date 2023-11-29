Яркая перестрелка в Стамбуле: Манчестер Юнайтед потерял победу над Галатасараем в ЛЧ – видео
Команда Эрика тен Хага в первом круге Лиги чемпионов уступила турецкому Галатасараю (2:3). Поэтому в ответном матче "красные дьяволы" надеялись взять реванш за досадное поражение.
Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3
Голы: Зиеш, 29, 62, Актюроглу, 71 – Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоминей, 55
Манчестер Юнайтед провально выступает в нынешней Лиге чемпионов. В поединке с турецким Галатасараем "красные дьяволы" надеялись получить максимум очков, чтобы улучшить турнирные перспективы, пишет 24 Канал.
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Галатасарай наказал "красных дьяволов" за ошибки
В дебюте поединка манкунианцы продемонстрировали серьезность своих намерений. Сначала 19-летний тинейджер Гарначо воспользовался пасом Бруну Фернандеша и пробил под перекладину.
Через семь минут отличился капитан "красных дьяволов". Защитник МЮ Люк Шоу отдал мяч под удар Фернандешу, который с предела штрафной пробил в левую девятку.
Хозяева поля достаточно быстро отквитали один мяч. Экс-игрок Челси марокканец Зиеш безупречно исполнил штрафной. 1:2 – преимущество Юнайтед стало минимальным.
В конце первого тайма форвард "львов" Икарди отправил мяч в сетку ворот Онаны. Однако арбитр отменил гол из-за положения вне игры.
Вторая половина встречи оказалась не менее увлекательной. На 55-й минуте Скотт Мактоминей бильярдным ударом в одно касание замкнул прострел Ван-Биссака.
Однако хозяева не собирались сдаваться в пользу победителя. Снова вернул интригу Зиеш, который удачно исполнил штрафной, воспользовавшись ошибкой Онаны.
Озадаченные манкунианцы быстро пропустили еще один гол. Зиеш отдал передачу на Актюроглу, эффектно пробившему с предела штрафной.
В конце встречи Юнайтед организовал настоящий штурм ворот Галатасарая. Однако все попытки Фернандеша и компании склонить чашу весов в свою пользу завершились ничем.
3:3 – судьба второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов в группе А решится в последнем туре.
Видеообзор матча Галатасарай – Манчестер Юнайтед