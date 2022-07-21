Его цинизм зашкаливает

Только в марте 2022 года футзальный голкипер покинул Россию и перебрался в состав чемпиона Бельгии Галле Гоик. После чего Евгений Иваняк дал довольно неоднозначное интервью, которое лишь увеличило возмущение нейтральной позиции футзального голкипера.

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Теперь вообще Иваняк не заслужил называться украинцем. Евгений после трех месяцев в Европе вернулся в чемпионат враждебной страны.

29-летний вратарь снова стал игроком Торпедо. Об этом уже сообщила прессслужба футзального клуба, которая рада такому возвращению.

Иваняк в коротком комментарии рассказал о своих положительных эмоциях после перехода в российскую команду и разбрасывался комплиментами в сторону Торпедо.

Я рад вернуться в наш коллектив и снова стать частью структуры МФК Торпедо, где созданы все условия для того, чтобы заниматься любимым делом и достигать спортивных высот,

– сказал бывший капитан сборной Украины.

Интересно, что Торпедо призвал поддержать Иваняка и сообщил причину ухода футзалиста в марте 2022 года. Клуб обошел тему войны против Украины, а заверил, что Евгений покинул команду из-за серьезных семейных проблем, которые он смог решить, после чего вернулся в клуб.

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Поиграл за многие ведущие футзальные клубы Украины – Тайм, Ураган, Локомотив, ХИТ. Именно киевский клуб стал последним в украинском периоде карьеры Иваняка.

Между тем голкипер успел набраться опыта в армянском Лео. А до этого в течение 2016 – 2017 годов впервые уехал в россии, где поиграл за Дину.

С 2020-го выступал за Оргхим.

Неоднократно был чемпионом нашей страны и еще много достижений, которые впоследствии променял на кровавые деньги в России.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.