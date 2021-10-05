Футзалистка Клипаченко начала благотворительный розыгрыш: средства пойдут на мечты детей

Украинская футзалистка Анастасия Клипаченко решила воплотить идею в реальность. Спортсменка выставила на благотворительный розыгрыш картину, вырученные деньги пойдут на мечты детей с ограниченными возможностями.

"Возможно, кто-то впервые в жизни сможет сходить в кино"

Футзалистка выложила пост с розыгрышем в своих соцсетях. Анастасия Клипаченко коротко рассказала о своей идее, которая поможет воплотить детские мечты в реальность.

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Весь этот замысел не был спонтанным. Почти год девушка работала в благотворительном проекте "SG Charity", который развивался при поддержке лидера сборной Украины по футболу и Манчестер Сити Александра Зинченко. Цель проекта – занятия по футболу с детьми с ограниченными возможностями. Также следует отметить, что уже на протяжении долгих лет девушка тренирует будущих футболистов.

Поработав с такими детьми Анастасия поняла, что нужно как-то еще помочь таким детям, чтобы немного раскрасить их жизнь яркими цветами. Девушка выставила на розыгрыш картину, которую сама нарисовала.

Возможно, кто-то впервые в жизни сможет сходить в кино. Или получить подарок к какому-нибудь празднику. Поверьте, я увидела и почувствовала, как им нужна поддержка, внимание и чувство нужности кому-то в этом мире,

– написала Клипаченко.

Каждый желающий сможет присоединиться к этому благотворительному розыгрышу, который продлится две недели. Для этого спортсменка открыла отдельную карточку для сбора средств.

Карта для сбора средств– 5375 4114 0734 6019

Видео с тренировок с такими детьми есть в посте спортсменки.

Текст публикации из инстаграма Анастасии Клипаченко

Хочу постучать в душу каждого. Мне дважды приснился сон, тогда я проснулась и поняла, что очень хочу воплотить маленькую благотворительную мечту в реальность. Если вы немного знаете о моей деятельности, я почти год работала в благотворительном проекте при поддержке нашего футболиста Александра Зинченко. Занимаясь футболом с детьми с ограниченными возможностями.

Недавно я прошла небольшое обучение, нарисовала картину в студии. А сейчас о главном. Идея моего сна была в следующем: все большое начинается с мелочей. Кто знал, что "Черный квадрат" станет мировым шедевром. А я хочу разыграть картину среди тех, кто готов помочь. Детям, которые очень хотят жить полноценно и счастливо. Чтобы поддержать мое доброе начало, вам просто нужно пожертвовать сумму, которую готовы. Таким образом вы станете частью великого дела и сможете забрать картину, которая рандомно отправится к победителю. Сбор денег закончится через 2 недели.

Мы вместе сможем сделать счастливее детей, которых вы можете увидеть, пролистав мой пост до конца. Возможно, кто-то впервые в жизни сможет сходить в кино на мультфильм. Или получить подарок к какому-нибудь празднику. Поверьте, я увидела и почувствовала, как им нужна поддержка, внимание и чувство нужности кому-то в этом мире. P.S. Если у вас есть вопросы и затронула эта идея, добро пожаловать.

Я открыла новую карту специально для этого случая, буду подотчетна вам в итоге– 5375 4114 0734 6019, кто решится, буду счастлива. И детки тоже.

Давайте вместе сделаем что-то очень хорошее.