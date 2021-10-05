Украинская футзалистка Анастасия Клипаченко решила воплотить идею в реальность. Спортсменка выставила на благотворительный розыгрыш картину, вырученные деньги пойдут на мечты детей с ограниченными возможностями.
Весь этот замысел не был спонтанным. Почти год девушка работала в благотворительном проекте "SG Charity", который развивался при поддержке лидера сборной Украины по футболу и Манчестер Сити Александра Зинченко. Цель проекта – занятия по футболу с детьми с ограниченными возможностями. Также следует отметить, что уже на протяжении долгих лет девушка тренирует будущих футболистов.
Поработав с такими детьми Анастасия поняла, что нужно как-то еще помочь таким детям, чтобы немного раскрасить их жизнь яркими цветами. Девушка выставила на розыгрыш картину, которую сама нарисовала.
Возможно, кто-то впервые в жизни сможет сходить в кино. Или получить подарок к какому-нибудь празднику. Поверьте, я увидела и почувствовала, как им нужна поддержка, внимание и чувство нужности кому-то в этом мире, – написала Клипаченко.
Каждый желающий сможет присоединиться к этому благотворительному розыгрышу, который продлится две недели. Для этого спортсменка открыла отдельную карточку для сбора средств.
Видео с тренировок с такими детьми есть в посте спортсменки.
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