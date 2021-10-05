Весь цей задум не був спонтанний. Майже рік дівчина працювала у благодійному проєкті "SG Charity", який розвивався за підтримки лідера збірної України з футболу та Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Мета проєкту – заняття з футболу з дітьми з обмеженими можливостями. Також слід відзначити, що вже протягом довгих років дівчина тренує майбутніх футболістів.
Попрацювавши з такими дітьми Анастасія зрозуміла, що потрібно якось ще допомогти таким дітям, щоб трохи розфарбувати їх життя яскравими кольорами. Дівчина виставила на розіграш картину, яку сама намалювала.
Кожен охочий зможе долучитись до цього благодійного розіграшу, який триватиме два тижні. Для цього спортсменка відкрила окрему картку для збору коштів.
Відео з тренувань з такими дітьми є у пості спортсменки.
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