"Можливо, хтось вперше у житті зможе сходити у кіно"

Футзалістка виклала пост із розіграшем у своїх соцмережах. Анастасія Кліпаченко коротко розповіла про свою ідею, яка допоможе втілити дитячі мрії у реальність.

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Весь цей задум не був спонтанний. Майже рік дівчина працювала у благодійному проєкті "SG Charity", який розвивався за підтримки лідера збірної України з футболу та Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Мета проєкту – заняття з футболу з дітьми з обмеженими можливостями. Також слід відзначити, що вже протягом довгих років дівчина тренує майбутніх футболістів.

Попрацювавши з такими дітьми Анастасія зрозуміла, що потрібно якось ще допомогти таким дітям, щоб трохи розфарбувати їх життя яскравими кольорами. Дівчина виставила на розіграш картину, яку сама намалювала.

Можливо, хтось вперше в житті зможе сходити у кіно. Або отримати подарунок до якогось свята. Повірте, я побачила і відчула, як їм потрібна підтримка, увага і почуття потрібності комусь в цьому світі,

– написала Кліпаченко.

Кожен охочий зможе долучитись до цього благодійного розіграшу, який триватиме два тижні. Для цього спортсменка відкрила окрему картку для збору коштів.

Картка для збору коштів – 5375 4114 0734 6019

Відео з тренувань з такими дітьми є у пості спортсменки.

Текст публікації з інстаграму Анастасії Кліпаченко Хочу постукати у душу кожного. Мені двічі приснився сон, тоді я прокинулася і зрозуміла, що дуже хочу втілити маленьку благодійну мрію у реальність. Якщо ви трохи знаєте про мою діяльність, я майже рік працювала в благодійному проєкті за підтримки нашого футболіста Олександра Зінченка. Займаючись футболом з дітьми з обмеженими можливостями. Нещодавно я пройшла невелике навчання, намалювала картину у студії. А зараз про головне. Ідея мого сну була в наступному: все велике починається з дрібниць. Хто знав, що "Чорний квадрат" стане світовим шедевром. А я хочу розіграти картину серед тих, хто готовий допомогти. Дітям, які дуже хочуть жити повноцінно і щасливо. Щоб підтримати моє добрий початок, вам просто потрібно пожертвувати суму, яку готові. Таким чином ви станете частиною великої справи і зможете забрати картину, яка рандомно відправиться до переможця. Збір грошей закінчиться через 2 тижні.

Ми разом зможемо зробити щасливішими дітей, яких ви можете побачити, перегорнувши мій пост до кінця. Можливо, хтось вперше у житті зможе сходити у кіно на мультфільм. Або отримати подарунок до якогось свята. Повірте, я побачила і відчула, як їм потрібна підтримка, увага і почуття потрібності комусь в цьому світі. P.S. Якщо у вас є запитання і зачепила ця ідея, ласкаво просимо.

Я відкрила нову карту спеціально для цього випадку, буду підзвітна вам в результаті – 5375 4114 0734 6019. Хто зважиться, буду щаслива. І дітки теж.

Давайте разом зробимо щось дуже хороше.