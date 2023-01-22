Ждем появления Усика: расписание всех матчей футбольного турнира Winter Cup 2023

В Турции во второй раз разыграют товарищеский турнир Winter Cup. Среди участников соревнований четыре клуба: Верес, Ворскла, Полесье и эстонская Левадия.

Футбольные команды Украины готовятся ко второй половине сезона. Одним из этапов подготовки станет розыгрыш традиционного турнира Winter Cup.

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Один из участников соревнований ровенский Верес обнародовал календарь товарищеского турнира Winter Cup, который в нынешнем году станет международным.

Winter Cup пройдет по круговой системе с 6 по 15 февраля. Каждый из соперников сыграет с каждым участником по одному матчу. За победу в основное время матча будут начисляться 3 очка. За ничью 1. В случае ничьей в основное время – команды будут пробивать пенальти. Победителю серии пенальти будут начисляться дополнительное 1 очко.

Расписание матчей Winter Cup

6 февраля. Полесье – Ворскла

7 февраля. Вереск – Левадия

10 февраля. Полесье – Верес

11 февраля. Ворскла – Левадия

14 февраля. Полесье – Левадия

15 февраля. Ворскла – Верес

Напомним, что первым победителем Winter Cup стало житомирское Полесье. Тогда в составе команды один матч сыграл украинский боксер Александр Усик, тоже ставший обладателем трофея.

Ожидается, что чемпион мира в супертяжелом весе снова порадует своих болельщиков появлением на Winter Cup. Отметим, что в это время Усик будет готовиться к поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

Все матчи футбольного турнира Winter Cup будут транслироваться на YouTube-канале Футбол 2.0.