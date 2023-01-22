Футбольні команди України готуються до другої половини сезону. Одним з етапів підготовки стане розіграш традиційного турніру Winter Cup.
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Один з учасників змагань рівненський Верес оприлюднив календар товариського турніру Winter Cup, який в нинішньому році стане міжнародним.
Winter Cup пройде за коловою системою з 6 по 15 лютого. Кожен із суперників зіграє з кожним учасником по одному матчу. За перемогу в основний час матчу нараховуватимуть 3 очки. За нічию 1. У разі нічиєї в основний час - команди пробиватимуть пенальті. Переможцю серії пенальті нараховуватимуть додаткове 1 очко.
Розклад матчів Winter Cup
- 6 лютого. Полісся – Ворскла
- 7 лютого. Верес – Левадія
- 10 лютого. Полісся – Верес
- 11 лютого. Ворскла – Левадія
- 14 лютого. Полісся – Левадія
- 15 лютого. Ворскла – Верес
Нагадаємо, що першим переможцем Winter Cup стало житомирське Полісся. Тоді у складі команди один матч зіграв український боксер Олександр Усик, який теж став володарем трофею.
Очікується, що чемпіон світу у надважкій вазі знову порадує вболівальників своєю появою на Winter Cup. Зазначимо, що в цей час Усик буде готуватися до поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.