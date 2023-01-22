Футбольні команди України готуються до другої половини сезону. Одним з етапів підготовки стане розіграш традиційного турніру Winter Cup.

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Один з учасників змагань рівненський Верес оприлюднив календар товариського турніру Winter Cup, який в нинішньому році стане міжнародним.

Winter Cup пройде за коловою системою з 6 по 15 лютого. Кожен із суперників зіграє з кожним учасником по одному матчу. За перемогу в основний час матчу нараховуватимуть 3 очки. За нічию 1. У разі нічиєї в основний час - команди пробиватимуть пенальті. Переможцю серії пенальті нараховуватимуть додаткове 1 очко.

Розклад матчів Winter Cup

6 лютого. Полісся – Ворскла

7 лютого. Верес – Левадія

10 лютого. Полісся – Верес

11 лютого. Ворскла – Левадія

14 лютого. Полісся – Левадія

15 лютого. Ворскла – Верес

Нагадаємо, що першим переможцем Winter Cup стало житомирське Полісся. Тоді у складі команди один матч зіграв український боксер Олександр Усик, який теж став володарем трофею.

Очікується, що чемпіон світу у надважкій вазі знову порадує вболівальників своєю появою на Winter Cup. Зазначимо, що в цей час Усик буде готуватися до поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Варте уваги! Усі матчі футбольного турніру Winter Cup транслюватимуться на YouTube-каналі Футбол 2.0.