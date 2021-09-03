Футбольный матч в Англии прервали из-за остановки сердца у юного игрока.

Матч молодежного Кубка Англии между Вест Бриджфорд и Бостон Юнайтед пришлось остановить вскоре после старта. У одного из футболистов на поле остановилось сердце.

Матч молодежного Кубка Англии начался в четверг, 2 сентября, в 19:45 по местному времени в городе Гамстон. А уже в 20:00 на место происшествия были вызваны медики и правоохранители. У одного из игроков произошла остановка сердца.

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Медики, которые были на поле, пытались его реанимировать, в том числе и с помощью дефибриллятора, но он не подавал признаков жизни.

К стадиону прибыло несколько машин скорой помощи. А также медицинский вертолет. Футболиста сразу доставили в госпиталь в Ноттингеме.

Матч было решено остановить, а болельщиков попросили покинуть стадион.

В футбольном клубе Вест Бриджфорд подтвердили, что у их игрока произошел "медицинский инцидент". Но заявили, что больше не будут давать комментариев по этому поводу и попросили уважать конфиденциальность лиц.

Сейчас футболист находится в больнице, где проходит лечение.

Напомним, что во время Евро-2020 в матче между сборными Дании и Финляндии сердечный приступ произошел у футболиста Кристиана Эриксена. Медикам пришлось проводить реанимацию прямо на футбольном поле. Впоследствии всю медицинскую команду, а также капитана сборной Дании Симона Кьера наградили знаками отличия УЕФА. Именно Кьер первым направился оказывать медицинскую помощь Эриксену, а когда уже там были медики, организовал стену из футболистов, чтобы никто не мешал врачам. Кроме того, Кьер утешал девушку Эриксена, которая была на этом матче и прорвалась на футбольное поле.

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