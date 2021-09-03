Матч молодіжного Кубка Англії розпочався в четвер, 2 вересня, о 19:45 за місцевим часом в місті Гамстон. А вже о 20:00 на місце події були викликані медики та правоохоронці. В одного з гравців сталася зупинка серця.

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Медики, які були на полі, намагалися його реанімувати, у тому числі і за допомогою дефібрилятора, але він не подавав ознак життя.

До стадіону прибуло декілька машин швидкої допомоги. А також медичний гелікоптер. Футболіста одразу доставили в госпіталь в Ноттінгемі.

Матч було вирішено зупинити, а вболівальників попросили покинути стадіон.

У футбольному клубі Вест Бріджфорд підтвердили, що в їх гравця стався "медичний інцидент". Але заявили, що більше не будуть давати коментарів з цього приводу та попросили поважати конфіденційність осіб.

Зараз футболіст перебуває у лікарні, де проходить лікування.

Нагадаємо, що під час Євро-2020 у матчі між збірними Данії та Фінляндії серцевий напад стався у футболіста Крістіана Еріксена. Медикам довелося проводити реанімацію прямо на футбольному полі. Згодом усю медичну команду, а також капітана збірної Данії Сімона К'єра нагородили відзнаками УЄФА. Саме К'єр першим направився надавати медичну допомогу Еріксену, а коли вже там були медики, організував стіну з футболістів, щоб ніхто не заважав лікарям. Окрім того, К'єр втішав дівчину Еріксена, яка була на цьому матчі та прорвалася на футбольне поле.

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