Брутальный фол на Месси

Лионель Месси лишь успел дебютировать за ПСЖ, как уже мог получить травму в футболке национальной команды. Аргентинец вывел сборную с капитанской повязкой.

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Лео был активен на протяжении всего поединка, но мог покинуть поле еще до финального свистка. Лидер сборной Аргентины едва не получил жуткую травму.

Уже на 32-й минуте встречи игрок Венесуэлы Луис Мартинес со всей силы въехал прямой ногой в колено Месси. За этот фол игрок хозяев получил красную карточку и был удален с поля.

34-летний аргентинец долго лежал на газоне и корчился от боли. Сложно было смотреть на лицо Лионеля. К счастью, для Месси все обошлось, футболист сумел провести на поле все 90 минут.

Обследование после игры выявило у Лео большую рваную рану над левым коленом. Лео был в шаге от серьезного повреждения. Аргентинцу просто повезло.

Аргентина благодаря голам Лаутаро Мартинеса, Хоакина Корреа и Анхеля Корреа одержала выездную победу над Венесуэлой (1:3).

Видео зверской борьбы против Месси