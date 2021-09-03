Брутальный фол на Месси
Лионель Месси лишь успел дебютировать за ПСЖ, как уже мог получить травму в футболке национальной команды. Аргентинец вывел сборную с капитанской повязкой.
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Лео был активен на протяжении всего поединка, но мог покинуть поле еще до финального свистка. Лидер сборной Аргентины едва не получил жуткую травму.
Уже на 32-й минуте встречи игрок Венесуэлы Луис Мартинес со всей силы въехал прямой ногой в колено Месси. За этот фол игрок хозяев получил красную карточку и был удален с поля.
34-летний аргентинец долго лежал на газоне и корчился от боли. Сложно было смотреть на лицо Лионеля. К счастью, для Месси все обошлось, футболист сумел провести на поле все 90 минут.
- Обследование после игры выявило у Лео большую рваную рану над левым коленом. Лео был в шаге от серьезного повреждения. Аргентинцу просто повезло.
Видео зверской борьбы против Месси
- Следующий матч Аргентина сыграет на выезде против Бразилии (5 сентября). Венесуэла померится силами с Перу (6 сентября).