В этом сезоне из-за изменения правил, украинской команде пришлось добавить сразу три круга квалификации. При этом первые два круга – это игры в так называемых "пузырях", где из четырех команд в следующий раунд проходит одна, которой надо выиграть полуфинал и финал. Ею и стала Жилстрой-1. А уже в последнем круге квалификации – матче против одного соперника дома и на выезде.

Стоящее Сборная Украины отдаст на благотворительность часть премии за матч с Францией

В финале квалификации Жилстрой-1 выпало играть против кипрского Лимассола, который выбил из турнира российский ЦСКА.

Первый матч на Кипре закончился победой украинской команды со счетом 2:1. При этом победный гол Бойченко забил на 88-й минуте. А перед тем в первом тайме отличилась Овдийчук.

А уже в Харькове Жилстрой-1 победил со счетом 3:1. В первом тайме снова забили Бойченко и Овдийчук, которая записала в свой актив и результативный пас на партнершу. А во втором тайме уже Бойченко ассистировала Овдийчук, которая оформила дубль.

Поэтому Жилстрой-1 выступит на групповом этапе женской Лиги чемпионов. Это впервые в истории турнира состоится групповой этап. До этого были лишь раунды плей-офф.

На групповом этапе выступят 16 команд, которые разделят на четыре группы по четыре команды в каждой. Жеребьевка группового этапа состоится 13 сентября. Первые матчи – 5-6 октября. Две лучшие команды же каждой группы выходят в четвертьфинал.