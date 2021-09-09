В цьому сезоні через зміну правил, українській команді довелося додати одразу три кола кваліфікації. При цьому перші два кола – це ігри в так званих "бульбашках", де з чотирьох команд в наступний раунд проходить одна, якій треба виграти півфінал та фінал. Нею і стала Житлобуд-1. А вже в останньому колі кваліфікації – матчі проти одного суперника вдома та на виїзді.

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У фіналі кваліфікації Житлобуд-1 випало грати проти кіпрського Лімасолу, який вибив з турніру російський ЦСКА.

Перший матч на Кіпрі закінчився перемогою української команди з рахунком 2:1. При цьому переможний гол Бойченко забила на 88-й хвилині. А перед тим у першому таймі відзначилася Овдійчук.

А вже в Харкові Житлобуд-1 переміг з рахунком 3:1. У першому таймі знову забили Бойченко та Овдійчук, яка записала до свого активу і результативний пас на партнерку. А в другому таймі вже Бойченко асистувала Овдійчук, яка оформила дубль.

Відтак Житлобуд-1 виступить на груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів. Це вперше в історії турніру відбудеться груповий етап. До цього були лише раунди плей-офф.

На груповому етапі виступлять 16 команд, які розділять на чотири групи по чотири команди в кожній. Жеребкування групового етапу відбудеться 13 вересня. Перші матчі – 5-6 жовтня. Дві кращі команди ж кожної групи виходять у чвертьфінал.