Ровненский "Верес" внес в заявку на сезон экс-журналиста программы "ПроФутбол" и ведущего YouTube-канала "Трендец" Дмитрия Поворознюка.

33-летний Поворознюк включен в список футболистов "Вереса" на позиции полузащитника. Журналист выбрал себе 44-й игровой номер. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.

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Журналист захотел стать профессиональным футболистом

Уроженец Ровно Поворознюк ранее заявлял о намерении попасть в профессиональный футбольный клуб. В одном из последних своих видео блогер рассказал о том, как готовится стать профессиональным футболистом.

Пресс-секретарь "Вереса" Алексей Кривошеев не подтвердил, но и не опроверг информацию о подписании Дмитрия Поворознюка.

В свою очередь, на официальном сайте ровненского "Вереса" игрока с фамилией Поворознюк пока нет в составе команды.

Когда Поворознюк может дебютировать

В ближайшем матче Первой лиги "Верес" 16 октября сыграет с тернопольской "Нивой".

В четырех турах команда Юрия Вирта набрала 7 очков и сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице. "Верес" одержал две победы над "Прикарпатьем" (3:0) и "Кременем" (2:1).