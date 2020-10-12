Рівненський "Верес" вніс до заявки на сезон екс-журналіста програми ПроФутбол і ведучого YouTube-каналу трендец Дмитра Поворознюка.

33-річний Поворознюк включений в список футболістів "Вереса" на позиції півзахисника. Журналіст вибрав собі 44-й ігровий номер. Про це повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Журналіст захотів стати професійним футболістом

Уродженець Рівного Поворознюк раніше заявляв про намір потрапити до професійного футбольного клубу. В одному з останніх своїх відео блогер розповів про те, як готується стати професійним футболістом.

Прессекретар "Вересу" Олексій Кривошеєв не підтвердив, але і не спростував інформацію про підписання Дмитра Поворознюка.

Своєю чергою, на офіційному сайті рівненського "Вереса" гравця з прізвищем Поворознюк наразі немає у складі команди.

Коли Поворознюк може дебютувати

У найближчому матчі Першої ліги Верес 16 жовтня зіграє з тернопільською Нивою.

У чотирьох турах команда Юрія Вірта набрала 7 очок і зараз займає сьоме місце в турнірній таблиці. "Верес" здобув дві перемоги над "Прикарпаттям" (3:0) і "Кременем" (2:1).