Руководство Профессиональной футбольной лиги в очередной раз наложило штраф на ФК "Рух". Все из-за отказа использовать официальные мячи Select.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал ФК "Рух" за нарушение требований регламента ПФЛ относительно использования официального мяча соревнований. Об этом говорится в сообщении ПФЛ. Достойно внимания: Кабмин назвал требования для возвращения зрителей на стадионы В этот раз клуб должен заплатить 75 тысяч гривен. Штрафы для "Руха" из-за мячей: что стоит знать С сезона 2019/20 ПФЛ решила, что команды Первой и Второй лиг должны играть официальными мячами соревнований. Такими выбрали мячи фирмы Select.

С таким решением не согласились в футбольном клубе "Рух". Там заявили, что у них контракт с фирмой Puma, поэтому они домашние матчи будут играть этими мячами.

После этого в ПФЛ решили штрафовать "Рух" на 25 тысяч гривен за каждый домашний матч, в котором команда не играла официальными мячами.

Когда между "Рухом" и "Карпатами" наступили напряженные отношения, журналисты сообщили, что руководство "Карпат" заплатило штраф в размере 225 тысяч гривен, которые были наложены на "Рух". Однако, скорее всего, эта информация не соответствует действительности. В отличие от штрафа, который на "Рух" таки наложили.

75 тысяч гривен – это штраф за три домашних матча, которые" Рух " провел дома после возобновления чемпионата.

Львовская команда является одним из претендентов на повышение в УПЛ.