Керівництво Професійної футбольної ліги вкотре наклали штраф на ФК "Рух". Все через відмову використовувати офіційні м'ячі Select.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав ФК "Рух" за порушення вимог регламенту ПФЛ щодо використання офіційного м`яча змагань. Про це йдеться в повідомленні ПФЛ. Варте уваги: Кабмін назвав вимоги для повернення глядачів на стадіони Цього разу клуб повинен заплатити 75 тисяч гривень. Штрафи для "Руху" за м'ячі: що варто знати З сезону 2019/20 ПФЛ вирішила, що команди Першої та Другої ліг повинні грати офіційними м'ячами змагань. Такими обрали м'ячі фірми Select.

З таким рішенням не погодилися у футбольному клубі "Рух". Там заявили, що у них контракт з фірмою Puma, тому вони домашні матчі гратимуть цими м'ячами.

Після цього в ПФЛ вирішили штрафувати "Рух" на 25 тисяч гривень за кожен домашній матч, в якому команда не грала офіційними м'ячами.

Коли між "Рухом" та "Карпатами" настали напружені відносини, журналісти повідомили, що керівництво "Карпат" заплатило штраф у розмірі 225 тисяч гривень, які були накладені на "Рух". Однак, скоріш за все, ця інформація не відповідає дійсності. На відміну від штрафу, який на "Рух" таки наклали.

75 тисяч гривень – це штраф за три домашні матчі, які "Рух" провів вдома після поновлення чемпіонату.

Львівська команда є одним із претендентів на підвищення в УПЛ.