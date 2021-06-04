Кроме футбольного клуба Ахмат, под санкции попали бойцовский клуб и чемпионат, которые связывают с Кадыровым.

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Вся собственность Кадырова и юрлиц, связанных с ним, размещенных в США или на территории действия законов США, должны быть заблокированы и изъяты. Кроме того, гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи.

Через семь месяцев после введения санкций главный тренер Ахмата Андрей Талалаев пожаловался на санкции. Ведь клуб даже не может оплатить трансфер игрока из иностранного клуба.

"Есть проблемы со всеми зарубежными компаниями. Из-за них мы даже меняем экипировщика. Не можем пользоваться WyScout, остался только InStat. Не можем пользоваться Huddle. У нас к ней все были подключены, туда каждый игрок может зайти и посмотреть свои показатели", – посетовал Андрей Таталаев в комментарии "Чемпионату".

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