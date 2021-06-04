Окрім футбольного клубу Ахмат, під санкції потрапили і бійцівський клуб та чемпіонат, які пов'язують з Кадировим.
Детальніше США ввели санкції проти російського футбольного клубу "Ахмат" через Кадирова
Через сім місяців після запровадження санкцій, головний тренер Ахмата Андрій Талалаєв поскаржився на санкції. Адже клуб навіть не може оплатити трансфер гравця з іноземного клубу.
"Є проблеми з усіма закордонними компаніями. Через них ми навіть міняємо екіпірувальника. Не можемо користуватися WyScout, залишився тільки InStat. Не можемо користуватися Huddle. У нас до неї всі були підключені, туди кожен гравець може зайти і подивитися свої показники", – поскаржився Андрій Таталаєв в коментарі "Чемпіонату".
Чому проти Рамзана Кадирова ввели санкції
- Санкцій проти Кадирова ввели через його причетність до вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова.
- А також через переслідування та вбивства у Чечні представників ЛГБТІ та порушення прав людей у цьому регіоні.
- Рамзан Кадиров внесений у так званий "список Магнітського".