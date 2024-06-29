Переезд в Тернополь сорвался: клуб Первой лиги снялся с турнира из-за проблем с ТЦК

Футбольный клуб Хуст отказался участвовать в чемпионате Украины сезона 2024/25 Это вторая футбольная команда Первой лиги, которая приостанавливает свою деятельность.

Закарпатская команда планировала объединиться с любительским коллективом Подоляне и переехать в Тернополь. Однако в итоге этот вариант не сработал.

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Минус еще один клуб Первой лиги

По сообщению источника, Хуст решил отказаться от участия в чемпионате Первой лиги. Клуб уже рассчитался с футболистами, которые получили статус свободных агентов. Сейчас большинство из них уже находится на просмотрах в других командах.

На следующей неделе ПФЛ рассмотрит вопрос снятия Хуста с чемпионата. На заседании решат, кто заменит закарпатцев в группе А Первой лиги.

Напомним, что проблемы Хуста начались в начале мая. Тогда игрока закарпатской команды Николая Сираша с вокзала забрали в военкомат.

Впоследствии руководство клуба решило сменить прописку и переехать в Тернополь. Однако любительская команда Подоляны в последний момент отказалась объединяться с Хустом.

Ранее еще один клуб Первой лиги отказался от участия в чемпионате из-за отсутствия бронирования для футболистов. Мировская Дружба, которая стала чемпионом Второй лиги, объявила о снятии с турнира.