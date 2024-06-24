Президент ФК Хуст Михаил Мадярчик рассказал, что в новом сезоне его клуб будет базироваться в Тернополе и объединится с ФАТ Подоляны в единый коллектив. Новообразованный клуб будет называться "Хуст-Подоляне".

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Хуст опасается мобилизационных мероприятий ТЦК

"Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности, получить бронирование от армии. Из-за этого сформировать коллектив очень сложно. Не хотят игроки ехать на Закарпатье, потому что регион у нас такой. Пограничный. Слишком активный..

Здесь работники ТЦК гребут всех подряд. Им безразлично, кто ты: футболист или рядовой гражданин. Перебазируемся только на сезон. Возможно на два", – заявил президент Хуста Михаил Мадярчик.

Важно. Хуст включен в состав участников Первой лиги на следующий сезон. Базовая дата стартового тура Первой лиги – 25 июля.

Ранее закарпатский клуб проиграл Звягелю по сумме двух переходных матчей и вылетел во Вторую лигу. Но Дружба, которая получила право на выход в Первую лигу, снялась с соревнований.