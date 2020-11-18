Маркевич об отмене матча Украины: с Испанией или Германией швейцарцы так не поступили бы
Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич обвинил в отмене матча Лиги наций Швейцария – Украина представителей швейцарской стороны.
Как известно, поединок между Украиной и Швейцарией не состоялся 17 ноября. Украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки коронавируса. Слова Мирона Богдановича цитирует 1927.kiev.ua.
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Это какой-то беспорядок. Команда готовилась и была готова играть. То, что придумали швейцарцы – даже не знаю, как могло такое произойти. Они могут сейчас говорить, что угодно. Если вам нужны три пункта и прописка в элитном дивизионе Лиги наций, то выйдите на поле и покажите, что вы сильнее, а не решайте вопросы такими подковерными играми,
– сказал он.
Маркевич отметил, что если бы на месте Украины в аналогичной ситуация была Германия или Испания, то отношение было бы другим:
Вышли бы и играли, как играли до этого. Понятно, что с испанцами и немцами они себя так не повели бы.
Что известно о переносе матча Швейцария – Украина
- Матч Швейцария – Украина должен был состояться во вторник, 17 ноября. Поединок не состоялся, потому что украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки коронавируса.
- Накануне стало известно, что еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты. Речь идет о Руслане Малиновском, Сергее Кривцове и Жуниоре Мораесе. Примечательно, что Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусов месяцем ранее.
- Таким образом, после прилета в Швейцарию в составе сборной Украины оказались шесть положительных тестов среди игроков – ранее стало известно о COVID-19 у Макаренко, Соболя и Резнике.
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