Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич обвинил в отмене матча Лиги наций Швейцария – Украина представителей швейцарской стороны.

Как известно, поединок между Украиной и Швейцарией не состоялся 17 ноября. Украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки коронавируса. Слова Мирона Богдановича цитирует 1927.kiev.ua.

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Это какой-то беспорядок. Команда готовилась и была готова играть. То, что придумали швейцарцы – даже не знаю, как могло такое произойти. Они могут сейчас говорить, что угодно. Если вам нужны три пункта и прописка в элитном дивизионе Лиги наций, то выйдите на поле и покажите, что вы сильнее, а не решайте вопросы такими подковерными играми,

– сказал он.

Маркевич отметил, что если бы на месте Украины в аналогичной ситуация была Германия или Испания, то отношение было бы другим:

Вышли бы и играли, как играли до этого. Понятно, что с испанцами и немцами они себя так не повели бы.

Что известно о переносе матча Швейцария – Украина