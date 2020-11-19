Футбольний юрист Юрій Юрченко вважає, що збірна Швейцарії більше заслуговує технічну поразку за скасований матч 6 туру Ліги націй проти України, ніж українська команда.

Його слова цитує Champion.com.ua.

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"Думаю, що збірна України з УАФ відмовилися виставляти молодіжний склад, щоб однозначно не пограти (на максимальне послаблення чого можливо і розраховували в Швейцарії), а так є шанс поборотися за технічну поразку для Швейцарії або ж при жеребі є більше шансів, ніж допомогти супернику виставивши на порядок слабший склад від основи", – розповів Юрченко.

Однак, беззаперечним є факт того, що збірна України не порушила регламенту, а відповідно немає підстав для технічної поразки для нашої збірної. Більше - ближче до технічної поразки збірна Швейцарії. В результаті, скоріше за все буде жереб! Це оптимальне рішення для УЄФА, але не найкраще для нас з усіх можливих.

Що відомо про перенесення матчу Швейцарія – Україна

Поєдинок між Україною та Швейцарією не відбувся 17 листопада. Українську команду відправили на карантин через спалах коронавірусу.

Напередодні стало відомо, що три гравці збірної України здали позитивні тести. Йдеться про Руслана Маліновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса. Примітно, що Кривцов і Мораес вже перехворіли коронавірусів місяцем раніше.

Після прильоту до Швейцарії в складі збірної України опинилися вже шість позитивних тестів серед гравців – стало відомо про COVID у Макаренка, Соболя та Різника.