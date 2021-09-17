Известно о как минимум 16 случаях заражения коронавирусом среди футболистов. Также инфицированы два тренера, врач и начальник команды.

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Поэтому руководство клуба обратилось к Профессиональной футбольной лиге с просьбой перенести два ближайших матча команды в Первой лиге. Руководство ПФЛ пошло на встречу этой просьбе. Таким образом перенесены матчи:

Оболонь Киев – Краматорск, который должен был состояться 18 сентября 2021 года;

Краматорск – Волынь, который должен был состояться 27 сентября 2021 года.

Новые даты матчей должны согласовать клубы между собой. Если они это не сделают, даты матчей назначит администрация ПФЛ.