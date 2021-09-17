Відомо про як мінімум 16 випадків зараження коронавірусом серед футболістів. Також інфіковані два тренери, лікар та начальник команди.

Оце так Захиснику збірної України зламали щелепу в поєдинку Ліги конференцій

Відтак керівництво клубу звернулося до Професійної футбольної ліги з проханням перенести два найближчі матчі команди в Першій лізі. Керівництво ПФЛ пішло на зустріч цьому проханню. Таким чином перенесені матчі:

Оболонь Київ – Краматорськ, який мав відбутися 18 вересня 2021 року,

Краматорськ – Волинь, який мав відбутися 27 вересня 2021 року

Нові дати матчів мають погодити клуби між собою. Якщо вони це не зроблять, дати матчів призначить адміністрація ПФЛ.