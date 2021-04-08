Вблизи Львова футбольный клуб Рух продолжает строительство своей академии. В ночь на 7 апреля там произошел масштабный пожар.

Рух ведет строительство футбольной академии в Винниках, что в пригороде Львова (входят в так называемую Львовскую ОТО).

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В ночь на 7 апреля здесь произошел пожар. Загорелось помещение ивент-холла. По предварительным данным, сгорело около 300 метров квадратных крыши.

Причина пожара пока устанавливается. Вероятно, произошло короткое замыкание.

Пострадавших в результате пожара нет.

Видео пожара на территории футбольной академии Руха

Что известно о футбольной академии Руха

Строительство спортивного комплекса началось в октябре 2018 года вокруг Винниковского озера. Но впоследствии воду в озере спустили, и строительство ведется на всей территории.

Футбольная академия предусматривает комплекс тренировочных полей: 3 поля с искусственным покрытием и 5 – с гибридным, а также крытый манеж. Кроме того, воспитанники академии будут обеспечены полным циклом проживания, питания, обучения, восстановления, медицины.

Уже 1 сентября 2021 года будут сформированы учебно-тренировочные группы, которые будут учиться в академии.