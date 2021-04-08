Поблизу Львова футбольний клуб Рух продовжує будівництво своєї академії. В ніч на 7 квітня там сталася масштабна пожежа.

Рух веде будівництво футбольної академії в Винниках, що у передмісті Львова (входять до так званою Львівської ОТГ).

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В ніч на 7 квітня тут сталася пожежа. Загорілося приміщення івент-холу. За попередніми даними, згоріло близько 300 метрів квадратних даху.

Причина пожежі поки встановлюється. Ймовірно, сталося коротке замикання.

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Відер пожежі на території футбольної академії Руху

Що відомо про футбольну академію Руху

Будівництво спортивного комплексу розпочалось у жовтні 2018 року навколо Винниківського озера. Але згодом воду в озері спустили, і будівництво ведеться на всій території.

Футбольна академія передбачає комплекс тренувальних полів: 3 поля зі штучним покриттям та 5 – із гібридним, а також критий манеж. Окрім того, вихованці академії будуть забезпечені повним циклом проживання, харчування, навчання, відновлення, медицини.

Вже 1 вересня 2021 року будуть сформовані навчально-тренувальні групи, які навчатимуться в академії.