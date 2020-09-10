Футболісти польського клубу третього дивізіону "Сярка Тарнобжег" продемонстрували незвичну тактику під час штрафного удару у виконанні суперника.

Голкіпер Ієронім Зох зайняв місце в стінці між двома партнерами по команді, а ще кілька гравців "Сяркі" вишикувалися на лінії воріт, пише 24 канал.

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Цікаво, що така тактика принесла результат — захисник на лінії відбив м’яч головою.

Відео із незвичайним штрафним ударом розлетілося мережею та спричинило дискусії щодо доцільності застосування такої схеми.