Севилья 4 апреля в рамках 29 тура испанской Ла Лиги сыграла против лидера сезона Атлетико. "Матрасники" неожиданно уступили на выезде.

Севилья – Атлетико 1:0

Гол: Акунья, 70

Нереализованный пенальти: Окампос, 8 (Севилья)

Достойно внимания Как футболист Серии А забил гол "ножницами" в падении через себя: видео

Матч обещал быть зрелищным, но команды засушили игру и забили лишь один раз. Уже на старте встречи Ракитича сбили в штрафной Атлетико. Арбитр указал на пенальти, который взялся пробивать Окампос. Но голкипер угадал направление удара и парировал выстрел.

Больше угрозы создавали футболисты Севильи, но Облак поймал кураж в первом тайме. На перерыв футболисты ушли при нулевом счете на табло.

Падение лидера

После отдыха первый действительно опасный момент Атлетико создал после удара Суареса, но вратарь команды Хулен Лопетеги справился с выстрелом.

В середине тайма классная атака удалась хозяевам. Навас отдал передачу с фланга в штрафную, адресатом которой стал Акунья, который ударом головой забил гол в угол ворот, вратарь даже не успел среагировать на удар – 1:0.

Несколько моментов создали гости, но отыграться не удалось. Севилья минимально победила Атлетико. Лидер испанской Ла Лиги в этой игре был сам не похож на себя.

После поединка Атлетико продолжает лидировать в сезоне, но теперь их преимущество стало минимальным. Мадридский Реал уступает "матрасникам" лишь 3 очка. Севилья идет 4-й, в их активе 58 пунктов.

Севилья – Атлетико: видеообзор