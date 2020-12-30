Матч чемпионата Боливии между Вильстерманном и Боливаром пришлось прервать из-за драки, которую игроки устроили на поле.

В конце матча, когда Вильстерманн был впереди 2:0, между игроками вспыхнула драка, сообщает 24 канал. У игроков Боливара, которые, фактически проиграли чемпионство, не выдержали нервы.

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Хотя началось все со словесной перепалки. Но довольно быстро все переросло в потасовку, к которой присоединились и остальные игроки на поле. Учитывая, что все это происходило вблизи скамьи для запасных, то остальные игроки и представители тренерского штаба тоже приняли участие в этой драке. В один из моментов игроки даже начали бросать друг в друга мячи.

Были и те, кто решил передразнить соперника, изобразив, какие они плачут.

Несмотря на то, что драка была массовая, поплатились за нее лишь двое игроков. Сержиньо у хозяев и Рикельме у гостей получили по красной карточке. Остальные даже не получили предупреждения.

Видео драки во время матча

La pelea entre jugadores y Wilstermann y Bolívar. pic.twitter.com/lphi7PHivf — ERNESTO Moreno Gamarra (@ermoga1971) December 30, 2020

Отметим, что после этого поражения Боливар почти упустил шанс на чемпионство. До этого команда шла на первом месте. Но уступив, опустилась на третью строчку, пропустив вперед Олвейс Реди и Стронгест. И теперь отстает на два очка от лидера за тур до окончания чемпионата.