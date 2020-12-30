Матч чемпіонату Болівії між Вільстерманном та Боліваром довелося перервати через бійку, яку гравці влаштували на полі.

Наприкінці матчу, коли Вільстерманн був попереду 2:0, між гравцями спалахнула бійка, повідомляє 24 канал. У гравців Болівару, які, фактично програли чемпіонство, не витримали нерви.

Оце так Курйоз дня: як гравець АПЛ забив безглуздий гол з розвороту у власні ворота – відео

Хоча розпочалося все зі словесної перепалки. Але доволі швидко все переросло в штовханину, до якої приєдналися й решта гравців на полі. Зважаючи, що все це відбувалося поблизу лави для запасних, то решта гравців та представників тренерського штабу теж взяли участь в цій бійці. В один з моментів гравці навіть почали кидати один в одного м'ячі.

Були й ті, хто вирішив подразнити суперника, зобразивши, які вони плачуть.

Попри те, що бійка була масова, поплатилися за неї лише двоє гравців. Сержиньо у господарів та Рікельме у гостей отримали по червоній картці. Решта навіть не отримали попередження.

Відео бійки під час матчу

La pelea entre jugadores y Wilstermann y Bolívar. pic.twitter.com/lphi7PHivf — ERNESTO Moreno Gamarra (@ermoga1971) December 30, 2020

Відзначимо, що після цієї поразки Болівар майже втратив шанс на чемпіонство. До цього команда йшла на першому місці. Але поступившись, опустилася на третю сходинку, пропустивши вперед Олвейс Реді та Стронгест. І тепер відстає на два очки від лідера за тур до закінчення чемпіонату.