Забавная фотосессия с Месси

Барселона благодаря классному второму тайму одержала победу над Атлетиком 0:4. Капитан каталонского клуба Лионель Месси стал одним из героев финального матча, оформив дубль.

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После церемонии награждения аргентинец стоял на поле и позировал для фотографов с трофеем. Игроки "сине-гранатовых" решили навсегда запечатлеть совместные фото с лучшим футболистом мира.

Они по очереди подходили к Лео и делали с ним и выигранным трофеем памятную фотографию. Видео очень рассмешило футбольных фанатов.

Футболисты решили воспользоваться таким шансом. Лео терпеливо сделал фотографии со всеми желающими, улыбаясь на всех фото. Не исключено, что для Месси этот трофей может стать последним в футболке каталонцев.

Этот трофей стал для аргентинского нападающего 35-м в составе Барселоны, в которой выступает с 2005 года. Лионель остался самым титулованным игроком испанского футбола.

В игре против Атлетика дубль форварда позволил ему установить рекорд по количеству голов в решающих матчах турнира. В 10-ти финалах Кубка Короля в активе Месси теперь 9 мячей. По этому показателю он обошел легенду Атлетика Тельмо Сарру, которому принадлежал предыдущий рекорд – 8 голов.

Барселона еще не потеряла шансы стать чемпионами в Ла Лиге. Команда Рональда Кумана с 65 очками идет третьей. Лидер Атлетико опережает каталонцев лишь на 2 пункта.

Смешное видео фотосессии игроков Барселоны с Месси