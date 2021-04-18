Атлетик – Барселона 0:4

Голы: Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 68, 72

Примечательно Челси победил МанСити и вышел в финал Кубка Англии: видео

Барселона подошла к матчу в статусе фаворита финала Кубка Испании. Однако это нужно было доказать во встрече против неуступчивого соперника с крепкой обороной Атлетик.

В 2021 году клубы дважды встречались на футбольном поле, где обе команды имеют в своем активе по одной победе.

Уже на старте поединка гости из Каталонии могли открыть счет на табло. Месси в штрафной соперника сбросил под удар в Йонгу. Его выстрел приняла на себя штанга.

Атака подопечных Марселино Гарсии Тораля была не менее опасной. Мартинес откликнулся на передачу со штрафного, но центрбеку не хватило всего считанных сантиметров, чтобы дотянуться до мяча и расстрелять владения тер Штегена.

В первой 45-минутке команды обменялись моментами, но размочить нули не удалось. Второй тайм был куда интереснее и более щедрым на голы.

Голевой тайм

Гризманн замкнул прострел в штрафной Атлетика, но удар француза парировал голкипер. На 60-й минуте нападающий сборной Франции все же записал свою фамилию на табло. Гризманн откликнулся на передачу де Йонга во вратарскую и открыл счет в финальной встрече – 0:1. Этот голевой выстрел стал началом разгрома Атлетика.

Барселона выдала прекрасную 15 минутку, за которую она наколотила в ворота соперников еще три гола. Уже через три минуты от первого гола цифры на табло были изменены. Альба отдал красивую передачу в штрафную хозяев, де Йонг в падении ударом головой удвоил преимущество – 0:2. Фрэнки добавил в свой актив к ассисту еще и гол.

Далее на футбольном поле была голевая феерия от Месси. Лионель обыгрался активным де Йонгом, получил передачу на ход, технично обыграл опекуна и бильярдным ударом отправил мяч в угол ворот – 0:3. Вратарь Симин даже не успел среагировать на такой выстрел.

Не прошло и пяти минут, как аргентинец оформил дубль. Опять ассистом отметился Альба. Испанский защитник отдал передачу в штрафную хозяев прямо под удар Месси. Голкипер дотянулся до мяча, но не сумел полностью помешать ему залететь в сетку ворот – 0:4.

В конце встречи Гризманн отличился вторым голом в матче, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании.

Атлетик – Барселона видеообзор