Кумедна фотосесія з Мессі

Барселона завдяки класному другому тайму здобула перемогу над Атлетіком 0:4. Капітан каталонського клубу Ліонель Мессі став одним із героїв фінального матчу, оформивши дубль.

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Після церемонії нагородження аргентинець стояв на полі та позував для фотографів із трофеєм. Гравці "синьо-гранатових" вирішили назавжди закарбувати спільні фото з найкращим футболістом світу.

Вони по черзі підходили до Лео та робили з ним та виграним трофеєм пам'ятну світлину. Відео неабияк розсмішило футбольних фанатів.

Футболісти вирішили скористатись таким шансом. Лео терпеливо зробив світлини з усіма охочими, посміхаючись на усіх фото. Не виключено, що для Мессі цей трофей може стати останнім у футболці каталонців.

Цей трофей став для аргентинського нападника 35-м у складі Барселони, у якій виступає з 2005 року. Ліонель залишився найтитулованішим гравцем іспанського футболу.

У грі проти Атлетіка дубль форварда дозволив йому встановити рекорд за кількістю голів у вирішальних матчах турніру. У 10-ти фіналах Кубка Короля у доробку Мессі тепер 9 м'ячів. За цим показником він обійшов легенду Атлетіка Тельмо Сарру, якому належав попередній рекорд – 8 голів.

Барселона ще не втратила шанси стати чемпіонами у Ла Лізі. Команда Рональда Кумана із 65 очками йде 3-ю. Лідер Атлетіко випереджає каталонців лише на 2 пункти.

Кумедне відео фотосесії гравців Барселони з Мессі