"Гравці національної збірної об’єдналися заради потужної всебічної підтримки"

Очільники УАФ поспілкувався із захисниками України та вручив їм сувеніри на згадку. А також зідзвонився з відомими українськими футболістами.

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Також під час відвідин Павелко організував для воїнів відеозв’язок із гравцями національної збірної України Андрієм Пятовим, Андрієм Ярмоленком, Олександром Зінченком і Русланом Маліновським.



Павелко зустрівся з нашими захисниками у Дніпрі / Фото із сайту УАФ

"З першого дня повномасштабного вторгнення російських фашистів в Україну гравці національної збірної об’єдналися заради потужної всебічної підтримки наших збройних сил. Мобілізація навколо захисту України мільйонів уболівальників по всьому світу, регулярні звернення до керівників інших держав, фінансова допомога, медикаменти, гуманітарні вантажі – усе для наших воїнів.



Павелко зателефонував Зінченку / Фото із сайту УАФ

Для всіх збірників наші воїни – герої, і подумки вони з ними на передовій. Вони відверто про це казали під час відеозв’язку, який я організував їм із пораненими військовими в госпіталі Дніпра. Усіх, хто зі зброєю захищає Україну, вони вважають справжніми героями й пишаються ними", – сказав президент УАФ.



Захисники поспілкувалися з Ярмоленком / Фото із сайту УАФ

Пізніше таке саме спілкування з футболістами головної команди країни керівник УАФ організував уже для військовослужбовців, які зараз перебувають на передовій.



Маліновський поговорив із військовими / Фото із сайту УАФ

Під час спілкування гравці національної збірної говорили про те, що мріють побачити захисників нашої держави на найближчому домашньому матчі команди після нашої перемоги у війні.



Павелко зустрівся з нашими захисниками / Фото із сайту УАФ