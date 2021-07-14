Футболисты сборной Украины похвастались фотографией со скандальным рэпером из России
Источник:инстаграм Виталия Миколенко
Игроки сборной Украины наслаждаются отдыхом после Евро-2020. Роман Яремчук и Виталий Миколенко сделали совместное фото с российским рэпером Бастой.
Фото, которое подвергнется критике
Украинские футболисты даже на отдыхе не могу друг без друга. Нападающий Роман Яремчук и защитник Виталий Миколенко в компании семей отдыхают в Турции.
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Во время прогулки в Кемере игроки встретили российского рэпера Басту. Украинцы воспользовались возможностью и сделали совместное фото. Снимок на своей странице в инстаграме выложил Миколенко. Жена Яремчука также опубликовала в своем профиле фото с российской звездой.
Футболисты Украины с Бастой / Скриншот из инстаграма Миколенко
Напомним, что ранее украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали подарок Басте – подарили фирменную футболку и бейсболку с надписью: "Lomus".
Скандальный рэпер
- Баста неоднократно давал концерты в оккупированном Крыму, за что в 2017 году СБУ запретила ему посещать Украину. Однако в июне 2021 года срок запрета истек, поэтому российский рэпер снова прилетел в нашу страну с концертом.
- 25 июня российский рэпер дал концерт в Киеве. Украинские активисты собрались возле концерт-холла StereoPlaza, протестуя против проведения концерта. Они указывали, что Баста "пророссийский" и скандировали: "Позор!".
- Известно, что СБУ вновь подготовило документы, которые запретят Басте пересекать российско-украинскую границу. Звезда из России в 2019 году стал владельцем российского футбольного клуба СКА.