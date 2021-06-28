Подарок для российского рэпера

Российский исполнитель выложил фотографию в фирменной бейсболке и футболке от украинских боксеров. На них есть надпись: "Lomus". На фото он позирует в боксерской стойке.

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Баста коротко подписал фото: "Спасибо за подгон". Россиянин затегал Василия Ломаченко и Александра Усика на фотографии.

Среди большого количества комментариев выделялся ответ Ломаченко: "С уважением Василий Михайлович". Такой поступок боксеров из Украины разозлил украинцев.