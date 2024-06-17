"Одна команда на поле – потому что миллион на фронте": мощная благодарность воинам от сборной

Сборная Украины по футболу выразила благодарность своим главным болельщикам, ныне на фронте. Вся Украина будет болеть за нашу сборную на Евро только благодаря защитникам.

Футболисты сборной Украины, которые сейчас играют первый матч на Евро-2024, поблагодарили воинов, защищающих страну на передовой. Они уверены, что только благодаря им эта игра может произойти.

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Сборники отмечают, что 1 команда на поле имеет возможность сыграть только благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя.

Перед первой игрой на Евро мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину. Мы можем играть сегодня благодаря вам! Слава Украине!,

– добавили в Украинской ассоциации футбола.

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